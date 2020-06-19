İHA

Bursa'da bir kişi, kıskandığı sevgilisini pompalı tüfekle bacağından ve göğsünden yaralandı.

Korkunç olay, merkez Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eğlenmek için çıkan Feride S. (31),kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi A.G.'nin (45) çağırması ile buluştu. Çift konuştuktan sonra A.G., Feride S.'yi evine bıraktı.

Sabah 07.00 sıralarında Feride S.'yi evinin otoparkına çağıran A.G. aracına bindirdi. Otomobilde yine iddiaya göre kıskançlık nedeniyle bir süre konuşan A.G. ve Feride S. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken A.G. otomobilinde bulundurduğu pompalı tüfekle sevgilisinin üzerine ateş etti. Feride S. tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından ve göğsünden yaralandı. A.G., genç kadını aracından atıp, kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Feride S.'yi yaralandığı yerden 200 metre ilerisinde buldu. Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından genç bayanı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Feride S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.