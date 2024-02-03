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        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı bültenle aranan baron İstanbul'da yakalandı!

        Son dakika haberi Kırmızı bültenle aranan baron İstanbul'da yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin, İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 08:22 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:24
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        Kırmızı bültenle aranan baron İstanbul'da yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda tarafından Interpol "Kırmızı Bülteni"yle "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin, İstanbul’da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

        Yerlikaya şu açıklamada bulundu: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshi'nin; Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

        Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

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        #istanbul
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