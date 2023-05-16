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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla" dedi.

Giriş: 16.05.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır
Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gençlere ve kadınlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz" dedi.

Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

"Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size.

Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek.

12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…"

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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