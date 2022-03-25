A Milli Takım Katar vizesi alamadı. Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Porto’da Portekiz ile karşılaşan Milliler, sahadan 3-1 yenik ayrılarak elendi.

Ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası TRT Spor'a konuştu;

"İkinci yarıda daha iyi oynadık. 2-2 de olabilirdi, belki de 3-2. Üzgünüz. Kazansaydık, Makedonya'yla evimizde oynayacaktık ve çok daha şansımız olacaktı.

Takım arkadaşlarımın, öncelikle de Burak ağabeyin ayağına sağlık. Canı sağ olsun. O kaçırmasaydı, biz kaçırabilirdik. Burak ağabeyin canı sağ olsun. Türk milletinden özür diliyoruz."