Kazaya karışan sürücüler hemşehri çıktı

DHA

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Mehmet Karaman yaralandı. Kazaya karışan sürücüler komşu köylü çıktı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Karaman yönetimindeki 68 DL 577 plakalı yumurta yüklü kamyon aynı yöne giden Osman Döver idaresindeki 51 KJ 704 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada, kamyon sürücüsü araçta sıkışarak yaralanırken, TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Mehmet Karaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlarda yüklü olan mısır ve yumurtalar yola dağıldı. Karayolları ekipleri, yaklaşık 100 metrelik alana yayılan mısır ve yumurtaları temizledi. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünün tek şeridi ulaşıma kapalı kaldı. Araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla ulaşım yeniden 3 şerit olarak normale döndü.

KOMŞU KÖYLÜ ÇIKTILAR

Bu arada, kazaya karışan sürücülerin birbirine komşu köylü olduğu öğrenildi. Niğdeli olduğu öğrenilen sürücülerin tesadüf eseri Bolu'da kazaya karıştıkları ortaya çıktı. Kazada yara almayan TIR sürücüsü Osman Döver, "Bolu Dağı'nı iniyordum. Birden arkadan vurdu. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Direkt geldi çok süratli bir şekilde vurdu. Vurmanın şiddeti bayağı yüksekti. Allah'a şükür durumu iyi. Şuuru açıktı, konuşuyordu. Aynı köydenmişiz. Komşu köylüymüşüz. Birbirine çok yakın. Beraber gitmiyorduk. Tesadüf oldu. Haberim yoktu onun da kamyonla gittiğinden. Sonradan fark ettim komşu köylüm olduğunu" dedi.