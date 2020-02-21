Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

FETÖ’nün iş dünyası yapılanması (TUSKON) davasından dosyaları ayrılan Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ahmet Sait Kavurmacı’nın yargılandığı davada savcı mütalaa verdi. Savcı Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı’nın FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği” suçundan7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Firari Ahmet Sait Kavurmacı’nın dosyasının da ayrılmasını istedi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık Ömer Faruk Kavurmacı ile tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı katıldı. Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısının celse arasında dava ile ilgili olarak mütalaa verdiği belirtildi. Sanıklar mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

BABA KAVURMACI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Şevki Kavurmacı 80 yaşına yaklaştığını ve sağlık durumu elvermediği için yazılı savunmasının avukatları tarafından okunmasını talep etti. Mustafa Şevki Kavurmacı, avukatı tarafından yazılı savunması okundu. Yazılı savunmada şunlara yer verildi:

"Hayatımı ülkemin maddi manevi kalkınması için geçirmiş, vatan sevgisi olan bir insanım. 79 yaşında olduğum bu günleri hiç böyle hayal etmemiştim. FETÖ ile irtibatlı gösterilmek yaşarken ölüm acısını hissetmek kadar acıdır. Alın teri kuramadan çalışanların maaşını ödemek, devlete olan mükellefiyetimi eksiksiz yerine getirmek için çabaladım. Ülke için millet için çalıştım. Torunlarıma zaman ayırayım, mesaimi biraz azaltayım diye düşünürken korkunç bir suçlama ile karşı karşıya kaldık. Külliyen itham olan iddiaların tamamını reddediyorum. Sizden ricam şirketlerimin borç batağına, iflasa doğru gitmesine müsaade etmemenizdir. Burada verilecek karar ile tarihe not düşülecektir. Biz hayatımızı tamamen şeffaf yaşadık. Şirketlerimiz aynı şekilde şeffaftı. Ne örgütle ne terörle ne darbe ile hiçbir işimiz olmadı, olamazda. Şirketlerimiz geri dönülemez bir batağa sürüklenmeden tamamen ailemize iade edilmesini talep ediyorum."

BÖYLE YAŞAMAYI ZİLLET KABUL EDİYORUM

Yazılı savunmasının okunmasının ardından kısa sözlü savunmada yapan Mustafa Şevki Kavurmacı, “Muhterem heyet, hayatta insanı yaşatan değerler vardır. İnsan izzeti ile şerefi ile Allah, Peygamber aşkı ile vatan sevgisi ile yaşar. Hayatımı ülkem için çalışarak geçirdim. 80 yaşına dayandığım bu günlerde en adi iftiralara maruz kaldım. Böyle yaşanmıyor, böyle yaşamayı zillet kabul ederim. Bir Türk milliyetçisiyim. Vatanıma, milletime en derin değerlerle bağılıyım. 15 bin gencin üniversite tahsili yapmasına vesile oldum. Hiç birini tanımam. Devletin ve milletin adıma yapılacak her türlü çalışmanın yanındayım” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı’da yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Yazılı savunmanın dışında sözlü olarak da savunma yapan Ömer Faruk Kavurmacı, iddiaları kabul etmediğini söyledi.

3,5 yılı dolduran tutukluluğuna somut bir gerekçe gösterilemediğini belirten Ömer Faruk Kavurmacı, “ByLock kullanmadığım, FETÖ ile irtibatlı hiç bir internet sitesine girmediğim, TUSKON’dan noter aracılığı ile istifa ettiğim tespit edilmiştir. FETÖ ile ilişkili cemiyet, dernek ve kişilerle irtibatlı olduğuma dair hiçbir delil ortaya konulmamıştır. 3,5 yıldır cezaevinde defalarca epilepsi krizi geçirdim, hastaneye kaldırıldım. Eğer bir suçum var ise can baş üstüne. Hep ekmeğimin peşinden koştum. 62 kişiden oluşan TUSKON yönetiminin tek tutuklu sanığıyım. Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON’un yanından bile geçmezdim. Şirketlerimizin üzerindeki kayyum tedbirinin kaldırılmasını, beraatımla birlikte tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.