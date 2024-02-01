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        Haberler Dünya Son dakika: Katar'dan 'Hamas ve ateşkes' açıklaması

        Son dakika haberi Katar'dan 'Hamas ve ateşkes' açıklaması

        Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes teklifiyle ilgili ilk bakışının olumlu olduğunu ancak henüz kesin yanıt vermediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 21:20 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:17
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        Katar'dan 'Hamas ve ateşkes' açıklaması
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        7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından alevlenen çatışmalar 3 ayını geride bırakırken, çatışmaların başından itibaren arabulucu rolü üstlenen Katar, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren bir ateşkes anlaşması taslağının Hamas'a iletildiğini duyurdu.

        Hamas'ın ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir ateşkes teklifi aldığını belirten Katarlı yetkili, Hamas'ın ilk olarak olumlu karşıladığını ancak henüz yanıt vermediğini söyledi.

        Katarlı yetkili, "Henüz bir anlaşma yok. Hamas öneriyi olumlu karşıladı ancak yanıtlarını bekliyoruz" dedi.

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