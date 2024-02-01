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7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından alevlenen çatışmalar 3 ayını geride bırakırken, çatışmaların başından itibaren arabulucu rolü üstlenen Katar, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren bir ateşkes anlaşması taslağının Hamas'a iletildiğini duyurdu.

Hamas'ın ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir ateşkes teklifi aldığını belirten Katarlı yetkili, Hamas'ın ilk olarak olumlu karşıladığını ancak henüz yanıt vermediğini söyledi.

Katarlı yetkili, "Henüz bir anlaşma yok. Hamas öneriyi olumlu karşıladı ancak yanıtlarını bekliyoruz" dedi.

İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı Haberi Görüntüle