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Son dakika haberi Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş: 02.04.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile deprem mi oldu?
HABERTURK.COM / AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede meydana gelen depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını söyledi.

Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, "Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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