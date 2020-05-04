Yaklaşık 15 gün önce alacaklarının ödenmemesi sebebyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci, aradan geçen sürede kulüp yönetimiyle anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş yönetiminin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödeme teklifini kabul etmeyen ve sezonun kalan kısmının ücretini de isteyen Karius, bu sabah fesih işlemlerini başlattı. Loris Karius'la Beşiktaş arasındaki bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek.
KARIUS'TAN AÇIKLAMA: UTANÇ VERİCİ AMA...
Loris Karius, sosyal medya hesabından ayrılığı resmen duyurdu. Alman kaleci, yaptığı açıklamada şa ifadeleri kullandı: "Bu sonuca varmak utanç verici ama bu durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denediğimi bilmelisiniz. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Maalesef bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler. Bu kulüp için oynamayı gerçekten sevdiğimi bilmeniz benim için önemli. Bu kadar tutkulu taraftarların her zaman inanılmaz desteğini arkamda hissettim. Beni her zaman iyi ve kötü zamanlarda desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüpte çalışanlar da dahil olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma, kulüp personeline teşekkür etmek istiyorum."
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