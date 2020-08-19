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Kandıra'da deniz keyfi kabusa döndü! Eşi ve yeğeninden acı haber, diğer yeğenin durumu ağır

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Saadet Partisi İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mesut Kahya'nın eşi ve 2 yeğeniyle deniz keyfi kâbusa döndü. Acı olayda, Meryem Kahya ile 15 yaşındaki yeğen hayatını kaybetti. Kahya'nın diğer yeğeninin durumu ise ağır. Hayatını kaybedenlerin, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya'nın gelini ve torunu olduğu öğrenildi.

19.08.2020 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
kocaeli kandıra'da boğulma
AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Babalı'ya giden Saadet Partisi İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mesut Kahya, eşi Meryem Kahya (26),yeğenleri İbrahim Ali Saydan (15) ve Zümeyra Saydan (13),akşam saatlerinde denize girdi. Meryem Kahya, İbrahim Ali ve Zümeyra Saydan'ın bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Mesut Kahya ve çevredekilerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan Kahya ile Saydan kardeşler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Meryem Kahya ve İbrahim Ali Saydan'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Yoğun bakıma kaldırılan Zümeyra Saydan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya'nın gelini ve torunu olduğu öğrenildi.

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