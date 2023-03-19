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Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi

Giriş: 19.03.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem! - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu depremin ardından saat 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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