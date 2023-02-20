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Son dakika haberi Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketinde vefat sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü" denildi

Giriş: 20.02.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı artıyor! Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç can kaybı var? - son dakika deprem haberi
Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı artıyor
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybı sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini duyurdu.

AFAD Başkanı Sezer, deprem sonrası çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Sezer, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay ağırlıklı çalışma devam ediyor. 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Sona gelmek üzere çalışmalar planlanmış durumda. Vefat sayısında 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız. 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü" dedi.

AFAD Başkanı, "Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı" bilgisini aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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