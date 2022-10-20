Kahramanmaraş'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede?

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

İHA'da yer alan habere göre yerin yaklaşık 8.31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.