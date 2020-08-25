DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kafede meydana gelen pompalı tüfekli çatışma 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay geçen günlerde Postahane Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir market sahibi ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.

MARKET ÇALIŞANI TÜFEKLE KARŞILIK VERDİ

Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçmaya başladı. Silahlı market sahibi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, bir kafe çalışanı da pompalı tüfekle karşılık verdi. Dakikalarca süren çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kafe çalışanı da yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlendi.

KORKUL DOLU ANLAR KAMERADA

Çatışma anları ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafeye gelen silahlı bir kişi ateş etmeye başlıyor. İçerdeki müşteriler sağa sola kaçışırken bir çalışan yaralanarak yere düşüyor. Başka bir çalışan ise pompalı tüfek ile silahlı kişiye ateş etmeye başlıyor. Çatışma sonrası silahlı kişi dışarı çıkıp aracın yanında yere düşüyor.