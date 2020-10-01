İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy'de kadın yolcuyu darp edildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "29 Eylül 2020 Salı günü Kadıköy İETT peronlarında, bir sürücümüz ile kadın yolcumuz arasında yaşanan, üzüntü duyduğumuz arbedenin ardından yeni bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur" denildi.
"KADIN YOLCUYU OMZUNDAN TUTTUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"
DHA'nın haberine göre, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede ilgili birim ve yöneticiler hızlı ve titiz bir çalışma yürüttü. Elde edilen ilk bilgilere göre; Otobüs AŞ şoförünün, otobüse binince İstanbulKart'ını basmayan kadın yolcuya ikazda bulunduğu tespit edilmişti.
Son durağa gelindiğinde, şoförün otobüsün orta kapısından inen kadın yolcuyu arkasından giderek peron alanında uyardığı, burada bir arbede yaşandığı görülmüştü. Devam eden inceleme sonucunda, olay yeriyle ilgili kamera kayıtlarına erişildi. Elde edilen görüntüler hemen incelendi. Görüntülerde; şoförün, arkası dönük yürümekte olan kadın yolcuyu omzundan tuttuğu, bunun üzerine yolcunun bu harekete tekme atarak karşılık verdiği görülmüştür" bilgilerine yer verildi.
"ŞOFÖR HAKKINDA, GEREKLİ İŞLEM YAPILACAKTIR"
Açıklamada, "Şoförün, savunmada kalmak veya geri çekilmek yerine bu tutumu sergilemesini kurumumuz adına kabul edilemez buluyoruz. Bir görevlimizin, bir kadına fiziki temas yoluyla müdahalesi kabul edilemez. Kadın yolcumuzun refleks gösterip fiziki karşılık vermesi de bu prensibimizi değiştirmez.
Ayrıca, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla şoförün, kadın yolcuya mukabelesi ölçüsüzdür de. Bu şiddet, hiçbir şekliyle kabul edilemez. Otobüs AŞ çalışanı şoför hakkında, gerekli işlem yapılacaktır" denildi.
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