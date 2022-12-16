Kader 14 yaşındaydı! "İntihar" dediler! Kayınpeder değil cani!

AA

Siirt Pervari'de, 11 Ocak 2014'te, 14 yaşındaki Kader Ertem'in ölümüyle ilgili görülen davada, "hürriyetten yoksun bırakma" ve "cinsel istismar" suçlarından yargılanan sanık eşi M.A. 10 yıl, "hürriyetten yoksun bırakma" suçlamasıyla aranan Kader Ertem'in babası M. Ertem ve kayınpederi T.A. ise 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ANNESİ VE KAYINVALİDESİ BERAAT ETMİŞTİ Kader Ertem'in annesi Suna Ertem (ortada). AA'da yer alan habere göre mahkeme, aynı suçlardan yargılanan Kader Ertem'in annesi Suna Ertem ile kayınvalidesi Sabriye S. hakkında da "bölgenin sosyal yapısında kadınların söz sahibi olmamasını" gerekçe göstererek beraat kararı vermişti.

JASAT YENİDEN İNCELEME BAŞLATTI Kayınpeder T.A. cezaevine gönderildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), 11 Ocak 2014'te "Kader Ertem'in ateşli silahla intihar ederek hayatını kaybettiği" şeklinde tahkikatı gerçekleştirilen olayla ilgili yeniden çalışma ve kriminal inceleme başlattığı belirtildi.

OLAYIN İNTİHAR OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI Açıklamada, kapsamlı araştırma ve incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığının tespit edilmesi üzerine ilçeye bağlı Yapraktepe köyündeki adreslere düzenlenen operasyonda, Ertem'in ölümüyle bağlantılı olarak Ş.A, T.A, M.A. ve İ.A'nın yakalandığı kaydedildi. "KAYINPEDERİ ÖLDÜRDÜ İNTİHAR SÜSÜ VERDİ" "T.A'nın maktul Kader Ertem ile Ş.A'nın aralarındaki gönül ilişkisini öğrenmesi üzerine kendisine ait ateşli silahla Kader Ertem'i öldürerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada, T.A'nın adli işlemlerinin ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi. DİĞER ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI Açıklamada, diğer şüphelilerin, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu arada, şüpheli T.A'nın maktul Kader Ertem'in kayınpederi olduğu öğrenildi.