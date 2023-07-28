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        Haberler Futbol İtalya Son dakika haberi: Juventus UEFA Konferans Ligi'nden men edildi! - Futbol Haberleri

        Juventus UEFA Konferans Ligi'nden men edildi!

        Son dakika haberi: UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Konferans Ligi'nden men edildiğini ve siyah-beyazlı kulübe 20 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı. 

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2023 - 20:55
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        Juventus Konferans Ligi'nden men edildi!
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        UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Konferans Ligi'nden ihraç etti.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus ve Chelsea hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Juventus'un gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Para cezasının 10 milyon euroluk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.

        Chelsea'nin de eksik mali bilgi sunduğunu kaydeden UEFA, İngiliz ekibine 10 milyon euro ceza verdi.

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