Son dakika haberi Roma'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

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AS Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Roma kulübünden yapılan açıklamada, "Mourinho ve teknik ekibinin derhal geçerli olmak üzere kulüpten ayrılacak." ifadeleri kullandı.

İtalyan kulübünün sahibi Dan Friedkin, "Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.