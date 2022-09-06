Jorge Jesus, Kiev'e özel hazırlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçına özel hazırlanıyor. Ukrayna takımı karşısında galibiyetten başka ihtimali düşünmeyen Jesus, oyunculara Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanan iki maçta yapılan hataları izletti. Portekizli teknik adam, topu geri almada ön alan baskısında yapılması gerekenleri anlattı.

Oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "1.5 ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamamıza rağmen elendik. Bu maçta Dinamo Kiev'den daha iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

Bu arada Michy Batshuayi'nin antrenman performansı Jorge Jesus'u mutlu etti. Portekizli teknik adam Batshuayi'yi Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de düşünüyor. Tecrübeli teknik adam takımın Süper Lig'in altıncı haftasını bay geçeceği için Kayserispor maçı kadrosundan çok fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 1. haftasında Dinamo Kiev ile oynayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 7 Eylül Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.