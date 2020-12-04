İzmir'de FETÖ operasyonu! 66 gözaltı

Terör örgüt FETÖ’nün Türkiye imamı M.Ö.’nüm damadı M.B., sabah saatleri de 60 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalandı. İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 60 adrese baskın yapıldığı, haklarında yakalanma kararı bulunan toplam 66 kişinin yakalandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptıkları çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan birçok FETÖ üyesi kişinin hücre evi olarak bilinen gaybubet evlerde saklandığını belirledi. Bunun için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, FETÖ içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirdiği, temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettiklerini tespit etti.

TÜRKİYE İMAMIM DAMADI YAKALANDI

FETÖ firarilerinin saklandığı 60 adrese sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. yapılan operasyonda, FETÖ Terör örgütünün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B. ile birlikte Karşıyaka ve Hatay İl İmamları, TSK ve Emniyet Mahrem İmamları, Eğitim Danışmanları, Büyük Bölge Talebe Mesulleri, Büyük/Küçük Bölgeciler, Mütevelliler, İhraç TSK ve Emniyet mensuplarının bulunduğu toplam 66 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan kişilerle birlikte, sahte kimlikler, yüklü miktarda nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi.