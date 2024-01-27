Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir deprem son dakika: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika haberi İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!

        İzmir'de bu sabah 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın ve Manisa'da da hissedildi AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, saat: 08.19'da Kuşadası Körfezi açıklarında yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.19'da, merkez üssü Ege Denizi Kuşadası açıklarında bir deprem kaydedildi.

        MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre yerin 8.51 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

        OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

        Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.

        İZMİR VALİLİĞİ: BİLDİRİLEN BİR OLUMSUZLUK YOK

        AA'da yer alan habere göre İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir deprem
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
        Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Habertürk Anasayfa