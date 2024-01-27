İzmir deprem son dakika: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

İzmir deprem son dakika: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.19'da, merkez üssü Ege Denizi Kuşadası açıklarında bir deprem kaydedildi.

MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre yerin 8.51 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR VALİLİĞİ: BİLDİRİLEN BİR OLUMSUZLUK YOK

AA'da yer alan habere göre İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.

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