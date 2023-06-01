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İYİ Parti'den Millet İttifakı açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman ittifak da ortadan kalkar" açıklamasında bulundu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da, İYİ Parti´nin Millet İttifakı içindeki geleceğine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir" dedi

Giriş: 01.06.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Partili Poyraz: Bu seçim ittifakıydı ve bitti
HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Poyraz, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman ittifak da ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE MUHALEFET KENDİ İÇİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDER"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti´nin Millet İttifakı içindeki geleceğine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Mecliste kaydını yaptırdı. Paçacı, yeni dönemde Meclis'in daha aktif çalışmasını temenni ettiğini söyledi. Paçacı, Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili soru üzerine, "Sığınmacılar Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi ve bugünkü nüfusa bakarsak önümüzdeki dönem itibarıyla Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilirler, zaten ekonomik sorun olarak ortada. Dolayısıyla Türkiye, kısa süre içerisinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Ancak bunu yaparken de ilgili ülkelerle konuşup, ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda bir çözümle yurtlarına göndermek en doğrusu olacaktır" diye konuştu.

Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya da "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını verdi.


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