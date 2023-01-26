Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti! - Güncel haberler

Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" açıklamasında bulundu

Giriş: 26.01.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti! - Güncel haberler
Habertürk Ankara

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paçacı açıklamasında şunları kaydetti: "Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.