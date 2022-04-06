İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan görev mesajı

DHA

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partideki Başkanlık Divanı değişikliği hakkında, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim" dedi.

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen Başkanlık Divanı değişikliğinde, Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alınmıştı.

İYİ Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim" dedi.