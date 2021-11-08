İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Bingöl'deki vatandaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki gören ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta göreve getirildi.
İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında saat 14.00'te toplandı.
Toplantıda, istifasını sunan Lütfü Türkkan'ın yerine kimin geçeceği konusu görüşüldü.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, grup toplantısında, Lütfü Türkkan'ın yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.
ERHAN USTA KİMDİR?
1966 yılında Havza’da doğdu. Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Haziran 1988’de mezun oldu. Mart 1989’da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Kasım 1993’de Planlama Uzmanı oldu. Aralık 1997’de ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası dalında yüksek lisansını birincilikle bitirdi.
57. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin ekonomi başdanışmanlığını yaptı. Devlet Planlama Teşkilatındaki (yeni ismiyle Kalkınma Bakanlığı) kariyeri Kasım 1999’da Finansman Dairesi Başkanı, Kasım 2001’de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü ve Haziran 2009’da Müsteşar Yardımcısı olarak devam etti. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi için 10 Şubat 2015’de görevinden ayrıldı.
İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri, görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı.
Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalıştı. Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Özellikle son 10 yılda, Kalkınma Planı, orta vadeli programlar ve makroekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.
İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.
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