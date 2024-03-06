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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kampüs içerisinde devam eden inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynırlarda yangının çıktığı öğrenildi.

Konteynırlarda işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir" bilgilerine yer verildi.