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        Haberler Gündem Güncel İTÜ'DE YANGIN! Son dakika haberleri: Yangın kontrol altında! Valilik'ten açıklama

        Son dakika haberi İTÜ'de yangın!

        İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz sebebi bilinmeyen yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında ölen ya da yaralanan olmadığı, yangının nedeni araştırıldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 08:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:47
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        İTÜ'de yangın kontrol altında!
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        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kampüs içerisinde devam eden inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynırlarda yangının çıktığı öğrenildi.

        Konteynırlarda işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır" denildi.

        Açıklamada, "Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir" bilgilerine yer verildi.

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