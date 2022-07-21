İtalya'da parlamento feshedildi

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İtalya'da günlerdir süren hükümet krizi, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshetmesinin ardından bir başka safhaya geçti. Dün Senato'dan güven oyu alan ancak üç partinin oylamaya katılmaması sebebiyle güvensizliği gideremeyen Başbakan Draghi'nin bir kez daha istifa etmesi; Cumhurbaşkanı'nın bu kararı almasında etken oldu.

Yeni bir seçim için tarih belirlenmedi, ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya Anayasası uyarınca 70 gün içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Mattarella, Draghi'ye destek verilmemesinin, milletvekillerinin çoğunluğunu taşıyabilecek başka bir hükümet kurmanın “olasılığının” olmadığını gösterdiği için erken seçime karar verdiğini söyledi.

Siyasi kriz, İtalya'nın yüksek enflasyonla mücadele etttiği bir dönemde gelişti.

Parlamentonun beş yıllık görev süresi Mart 2023'te sona erecekti.