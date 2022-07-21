İtalya Başbakanı Draghi'den bir istifa kararı daha

İtalya Başbakanı Draghi'den bir istifa kararı daha

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından bir kez daha istifa kararı aldığını açıkladı.

İTALYA'DA SİYASİ KRİZ

İtalya'da ise Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, COVID-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

Draghi'nin istifasına yol açan oylamada ise hükümetin Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar Euro değerindeki ekonomik yardım paketi, koalisyon partilerinden M5S olmadan kabul edilmişti.

Ancak M5S'nin destek vermediği bir hükümete liderlik etmeyeceğini daha önce açıklayan Draghi, bugün Senato'daki sonucun ardından bakanlar kurulunda istifa edeceğini açıklayıp, istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gitmişti.

Draghi hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), bugün parlamentonun üst kanadı Senato'daki bir oylamada hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan, Başbakan Draghi'nin istifasıyla derinleşen hükümet krizine Cumhurbaşkanı Mattarella müdahale etmiş ve yapılan yazılı açıklamada istifa reddedilerek "Cumhurbaşkanı, Başbakanın istifasını kabul etmedi ve kendisini durum değerlendirmesini yapmak üzere parlamentoya gitmeye davet etti" açıklaması yapılmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.