İsveç ile Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

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Finlandiya Başbakanı Marin ile İsveç Başbakanı Kristersson NATO üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin açıklamasında "Şu anda tüm gözler Macaristan ve Türkiye'de. Bu iki ülkenin başvurumuzu onaylamasını bekliyoruz. Bunun çok geç olmadan onaylamasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "Ankara ziyareti konusunda İsveç ve Türkiye arasında anlaşmaya varıldı" dedi. Kristersson, ziyaretin tarihi konusunda ise daha sonra açıklama yapacağını açıkladı.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İN ZİYARET ÖNCESİ TELEFON TRAFİĞİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile 'kritik bir zamanda' telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilen ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Rusya, diğer ülkelerin haklarına saygı göstermeli ve Ukrayna'daki savaşını durdurmalı" ifadesini kullandı.

Stoltenberg dün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşmüştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.