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        İstanbulspor - Konyaspor: 0-0

        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor golsüz berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:18
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        İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi.

        Galibiyet hasreti 7 maça çıkan İstanbulspor puanını 7 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı.

        Hakem Halil Umut Meler, uzun bir aranın ardından ilk maçına çıktı. Meler, 11 Aralık`ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

        ÖNEMLİ ANLAR...

        20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

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        26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

        33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

        43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

        59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

        62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

        Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

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