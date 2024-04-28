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        Haberler Spor Diğer İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu - Diğer Haberleri

        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:58
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        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

        Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi. Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı. Elit kategoride 5 erkek, 2 kadın Türk atlet mücadele etti.

        Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaştı.

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        Elit atletler kategorisi erkeklerde Faslı Hicham Amghar 59.46'lık derecesiyle birinci oldu. İkinciliği 59.53'lük derecesiyle Etiyopyalı Dinkalem Ayele, üçüncülüğü ise 1.00.02'lik derecesiyle aynı ülkeden Gemechu Bute elde etti.

        Kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat 1.06.46'lık derecesiyle ilk sırada geldi. İkinci sırayı 1.07.11'lik derecesiyle vatandaşı Miriam Chebet, üçüncülüğü de 1.08.16'lık derecesiyle Etiyopyalı Zewditu Aderaw aldı.

        TÜRKİYE YARI MARATON ŞAMPİYONLARI DA BELLİ OLDU

        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası özelliğini de taşıyor.

        Erkeklerde 1.02.42'lik derecesiyle Ali Kaya, kadınlarda ise 1.13.32'lik derecesiyle Özlem Kaya Alıcı, Türkler arasında ilk sırada gelen atletler oldu.

        İki sporcu, 2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu ünvanını elde etti.

        NOTLAR

        - Toplam 8 milyon lira ödül dağıtıldı

        Yarı maratonda dereceye girenlere toplamda 8 milyon lira para ödülü verildi.

        Elit atletlerde erkek ve kadın birinciler on beşer bin dolar ödülünün sahibi oldu. İkinciler 10, üçüncüler 8, dördüncüler 6, beşinciler 5, altıncılar 4, yedinciler 3 ve sekizinciler ikişer bin dolar alacak.

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        Farklı kategorilerde verilecek bonuslarla toplam para ödülü 8 milyon lirayı bulacak.

        - Türkiye'de ilk kez 16-18 yaş arası yarı maraton koştu

        19. İstanbul Yarı Maratonu'nda Türkiye'de ilk kez 16-18 yaş arası atletler mücadele etti.

        Daha önce 18 olan alt yaş sınırı bu yıl 16'ya çekildi. İlk kez 16-18 yaş aralığındaki atletler yarı maraton koştu.

        Organizasyona bu yaş arasında 2 bin sporcu katıldı.

        - İyilik için koştular

        19. İstanbul Yarı Maratonu'nda 34 sivil toplum kuruluşu, bağış toplamak için koştu.

        Bu yılki yarı maratona 34 farklı STK'den bin 500 gönüllü katıldı. Yarı maratonda son 3 yılda yaklaşık 12 milyon lira bağış toplanmıştı.

        Organizasyonda ayrıca 500'ü gönüllü, 800'ü güvenlik görevlisi ve 350'si sağlık personeli olmak üzere toplam 2 bin 750 kişi görev yaptı.

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