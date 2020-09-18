İstanbul Valiliği, “Kademeli Mesai Düzenlemesi” ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Duyuruda alınan kararların bugün açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bugün saat 18.10'da bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

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