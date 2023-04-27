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Son dakika haberi İstanbul Valiliği: CHP bürosuna saldıran 6 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, "CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yakalandı" açıklamasında bulundu

Giriş: 27.04.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul Valiliği: CHP bürosuna saldıran 6 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği: CHP bürosuna saldıran 6 kişi yakalandı
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DHA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıda bulunan 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gece saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. denildi. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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