İstanbul Valiliği: CHP bürosuna saldıran 6 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıda bulunan 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gece saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. denildi. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."