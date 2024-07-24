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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var!

        İstanbul Esenyurt'ta, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 08:18 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:12
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        İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var!
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        İstanbul Esenyurt'ta, sabah saatlerinde 15 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 7 YARALI

        AA ve DHA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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