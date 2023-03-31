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Son dakika haberi İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Silivri'de cezaevi personellerini taşıdığı öğrenilen bir servis midibüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 27 kişinin yaralandığı belirtildi

Giriş: 31.03.2023 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
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DHA

Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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