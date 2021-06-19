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İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede büyük bir korkuya neden oldu. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 3.9 büyüklüğündeki depremin Kartal açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.2 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Sultanbeyli merkezi depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu ve derinliğinin de 15.1 kilometre olduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ""AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.



"BU BÖLGEDE İRİLİ UFAKLI KIRIKLAR VAR"

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan deprem uzmanları da, sarsıntının meydana geldiği Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindeki bölgede çok sayıda irili ufaklı kırıklar olduğuna dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şerif Barış: "Öncelikle şiddet ve aletsel büyüklük karışıyor. Depremin şiddeti konuma göre değişebiliyor. Türkiye deprem açısından dünyanın en tehlikeli dördüncü ülkesi. Bu Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey kolu üzerinde meydana gelen bir depremdir. Ancak bu depremin üzerine büyük bir deprem olursa öncü olduğu anlamına gelir. Burada irili ufaklı birçok kırık vardır. Bu nokta kırılırsa da burada büyük bir deprem olacak anlamına gelmez. Son 20 yılda bu büyüklüklerde 200'den fazla deprem meydana geldi."

"DEPREM-ZEMİN İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Biz büyük Marmara Depremi'ni Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bekliyoruz. Zaman zaman böyle depremler olunca yerleri itibariyle yorumlar yapıyoruz. Burası büyük depremin beklendiği bölge değil. O bölgede irili ufaklı kırıklar da var. Hatta karaya doğru da uzanıyorlar. Depremin bazı noktalarda çok hissedilmesi de normal. Bu deprem zemin ilişkisini ortaya koyuyor. Kötü zeminler üzerinde yapılmış yapılar orta büyüklükteki depremlerde bile hasar görebilir."