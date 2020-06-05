İstanbul'da normalleşme ile birlikte son iş gününde akşam iş çıkış saatlerinde belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Merter, Çağlayan ve Maltepe D-100 Karayolu her iki yönde de zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 18.55 itibarıyla yoğunluk yüzde 65'lere kadar ulaştı.,