İstanbul'da suya zam

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İBB Meclisi, Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlık ettiği genel kurulda kurumun 2023 yılı faaliyet raporunu Genel Müdür Şafak Başa okudu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İSKİ 2023 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle, suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatının 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 34.14 liradan 49.17 liraya çıkarılması, 31 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatının 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.

REKLAM İŞYERİNDE KADEMELER YENİDEN DÜZENLENDİ İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise yeni tarife şöyle; İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi. Tarife değişikliği ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 liradan 114,99 liraya yükseldi. Yasa ile mahalle olmuş kırsal yerlerde işyeri tarifesi 15.53 liradan 21.12 liraya, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 liradan 114,99 liraya yükseldi.

REKLAM “SON BEŞ YILDA BÜTÇE HARCAMALARIMIZIN YÜZDE 43'LÜK BÖLÜMÜNÜ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARDIK" 5 yıllık dönemde yapılanlar ile gelecek dönemde yapılması planlanan projeleri anlatarak meclis üyelerini bilgilendiren ve 2023 faaliyet raporunu okuyan İSKİ Genel Müdür Şafak Başa, “İstanbul genelinde abone sayımız 7 milyona yaklaşmasına rağmen personel sayımızın makul seviyede seyrettiği görülmektedir. Kaynaklardan toplanıp, içme suyu arıtma tesislerinde arıtılan su, 3 bin 111 kilometre isale hattı ve 19 bin 978 kilometre içme suyu şebekesi ile vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. 2023 yılında İstanbul'a 24 adet içme suyu arıtma tesisinden 1 milyar 117 milyon metreküp arıtılmış su verilmiş olup; günlük ortalama su tüketimi 3 milyon metreküpü geçmiştir. Bugün sizlere arz edilen mali raporlardan da görülebileceği üzere 2023 yılında bütçe gerçekleşmesi 25 milyar 596 milyon lira, bütçedeki yatırım giderleri gerçekleşmesi ise 9 milyar 523 milyon lira olmuştur. Enerji giderleri ve yatırım maliyetlerindeki olağan dışı artışa rağmen son beş yılda bütçe harcamalarımızın ortalama yüzde 43'lük bölümünü yatırıma dönüştürmeyi başardık ve böylece işletmeci kimliğimizin yanında İSKİ olarak yatırımcı bir kuruluş kimliğimizi de korumuş olduk. Bu durumun devam edebilmesi, İstanbul halkının ihtiyaç duyduğu yatırımların ve Meclisimizde Kasım ayında onaylanan 51 Milyar civarında ki bütçemizin gerçekleşebilmesi için bugün gündemimizde olan tarife teklifimize de genel kurul üyelerimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

REKLAM "ZAM TALEBİNİN NEDENİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ GİDERLERİ" CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir, “Bu mecliste 7 kere İSKİ'nin 'Ben yatırım yapmam lazım. Bu şehir büyürken, şehrin eksikleri çıkıyor. Bunlara yetişmem lazım. Bize müsaade edin, gelirimizi arttıralım' dediği 7 zam talebine birileri hayır diyor, red oyu veriyor. Sonuçta bir finansman lazım ki borç anlatıldığı gibi 16-17 milyon değil borçlarla yapılmamış bu işler, abone bedellerini borca saymışlar 17 milyar borcu var diye bize anlatıyorlar. Ben sordum, 3.2 milyar borcu var, bankalara da 400 milyon. Onu da bu zamdan sonra kapatacaklar" diye konuştu.

“'SUYU BEDAVA YAPACAĞIZ' DİYENLER, 5 YILDA YÜZDE 800 ZAM YAPTI" İSKİ Faaliyet raporu hakkında konuşlan AK Parti üyesi Muhammet Kaynar, “Hazırlanmış olan bir tablo var, bu tablo da diyor ki; İSKİ'nin borcu 5 senede yüzde 4 Bin 790 artmış. İSKİ'nin 2018 yılında hiç borcu olmadığını 2019 yılında sadece 350 milyon iç kaynaklarla ilgili borcu olduğunu, 2023 yılın sonunda da 16 milyar 799 milyon lira olduğunu az önce ifade ettim. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. 2023 yılı sonu itibarıyla 23,72 liraydı. Biraz sonra oylayacağımız zam teklifinde en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaptı. 4 liradan 32.28 liraya çıkarmış. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo bu, diğer kalem ve kademelerde ise durum daha vahim. Diğer kademelerde ve alanlarda 1 metreküp su 114,99 lira. Bu zamdan sonra, İSKİ 1 metreküp suyu 115 liraya satacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.