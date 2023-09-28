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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da Şirinevler'de patlama! Ölü ve yaralılar var! Şirinevler'de neden patlama oldu?

        Son dakika haberi İstanbul'da Şirinevler'de patlama!

        İstanbul Şirinevler'de bir evde patlama meydana geldi. Bir binanın en üst katında yaşanan ve doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Habertürk TV yayınına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bayraktar, teyide muhtaç bir bilgi olarak patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığı bilgisini aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:31
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        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
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        Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

        Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.

        "KESİN OLMAMAKLA BİRLİKTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

        Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "En üst katta bir doğalgaz patlaması var. Ona bağlı olarak yangın başlamış. Belediye olarak ilk andan itibaren oradayız. Kesin olmamakla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 de yaralımız var. Yangına şu anda arkadaşlarımız müdahale ediyor. Şu anda bina çevresinde tahliyeler yapılıyor" dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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