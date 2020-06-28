İstanbul Ataşehir'e bağlı Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangına helikopter ile havadan da müdahale edildiği öğrenildi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.