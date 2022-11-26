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İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Tuzlaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonucu 0-0'lık eşitlikle tamamlandı

Giriş: 26.11.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, Tuzlaspor ile konuk ekip Yeni Malatyaspor arasındaki maç, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Tuzlaspor evinde puan kaybetmeye devam ediyor.

Son 3 iç saha maçında puanlar bırakan İstanbul ekibi, ligin 15. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

15 Temmuz Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Ev sahibi ekip Tuzlaspor bu müsabaka ile ligde 4. beraberliğini alarak puanını 16'ya çıkardı.

Konuk ekip Yeni Malatya ise İstanbul deplasmanından 1 puanla dönerek ligde 11 puan toplamış oldu.

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