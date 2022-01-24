İstanbul Valiliğinden son dakika idari izin kararı! Kamu kurumları yarın tatil mi ve çalışanlara idari izin var mı? 25 Ocak 2022 yarın İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi?

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.