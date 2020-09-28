3 katlı villalarda akılalmaz üretim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik ve Kartal ilçelerinde bulunan adreslerde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslere operasyon düzenledi.

İçi uyuşturucu serasına çevrilmiş 3 katlı kiralık villalara yapılan operasyonda 200 kilogram skunk, bitki yetiştirilmesine yarayan sera malzemeleri, yüklü miktarda para ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon anları kameralara da yansıdı.