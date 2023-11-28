Son dakika haberi İstanbul Boğazı çift yönlü geçici olarak askıya alındı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 19.00 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.
Giriş: 28.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:11
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.