İşsizlik tartışmasında ağabey dehşeti!

İstanbul Sarıyer’de bir ağabey, tekniker kardeşini evde işsizlik nedeniyle çıkan kavgada 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ağabey ise polis tarafından salonda elinde bıçakla oturduğu esnada yakalanarak gözaltına alındı
Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'de, dün saat 11.00 sıralarında Maden Mahallesi’nde kardeşler arasında bıçaklı bir kavga yaşandı.
İŞSİZLİK NEDENİYLE TARTIŞTILAR
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan Eray Yıldız ile ağabeyi Hakan Yıldız zaman içerisinde işsiz olması nedeniyle tartışmaya başladı. Zaman zaman kavga da eden iki kardeş arasında sabah saatlerinde evde oldukları esnada iş yüzünden yeniden tartışma çıktı.
EKMEK BIÇAĞIYLA KARDEŞİNE SALDIRDI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Yıldız, mutfaktan ekmek bıçağı alarak kardeşine saldırdı.
KARDEŞİNİ 7 KEZ BIÇAKLADI
Saldırı sonucunda kendini kaybeden ağabey Yıldız, kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Olayın ardından evden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
YARALI GENÇ TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eray Yıldız’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
SALONDA OTURURKEN YAKALANDI
Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis saldırgan ağabeyi elinde kanlı bıçakla salonda otururken yakaladı.
UYARILARA KARŞILIK VEREMEDİ
Öte yandan olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ağabey Hakan Yıldız'a evin kapısından sesli olarak uyarıda bulundu. Ancak şahsın uyarılara karşılık vermemesi üzerine polis ekipleri silahlarını çekerek eve girdi. Salona ulaşan ekipler, saldırganın elindeki kanlı bıçakla koltukta oturduğunu gördü.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sarıyer polisinin, “silahını bırak teslim ol” demesi üzerine şahsı bıçağı masaya bırakarak teslim oldu. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Hakan Yıldız ardından gözaltına alındıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Hakan Yıldız, adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: İstanbul'da kardeş vahşeti! 7 yerinden bıçakladı ve... - Haberler/son-dakika-haberi-issizlik-tartismasinda-agabey-dehseti-3434537
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