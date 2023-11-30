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        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes son dakika: İsrail ve Hamas duyurdu, Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı

        İsrail ve Hamas duyurdu: Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı

        İsrail ve Hamas altı gündür devam eden "insani aranın" bir gün daha uzatıldığını açıkladı. İsrail ordusu, arabulucuların daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ışığında ateşkesin devam edeceğini bildirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkesin 7. gününde uzatılması yönünde karara vardık" denildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30.11.2023 - 07:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:30
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        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
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        İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes kararının bir gün daha uzatılmasına karar verildi.

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesi kararlaştırılmıştı. 4 günlük "insani aranın" sonunda Katar'ın arabuluculuğuyla bu süre 2 gün daha uzatıldı.

        BU SABAH SONA ERMESİ BEKLENİYORDU

        İsrail ve Hamas tarafları 6 günün sonunda bu sabah TSİ 08.00 itibariyle sona erecek "insani aranın" bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu.

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        "ATEŞKESİN 7. GÜNÜNDE UZATILMASI YÖNÜNDE KARAR VERDİK"

        Hamas tarafından yapılan açıklamada da "Ateşkesin 7. gününde uzatılması yönünde karara vardık" denildi.

        Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

        Diğer yandan, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde 146'sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini söylemişti.

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