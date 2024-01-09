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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

        Son dakika haberi İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

        İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah komutanının cenaze töreni yakınına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:38
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        İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
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        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

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        Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

        Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

        Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

        İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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