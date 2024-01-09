ABD'de mahkeme salonunda hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir mahkeme salonunda sanığın hakime saldırdığı anlar gündem olmuştu. Bunun üzerine gerçekleşen diğer duruşmada sanığın yüzüne takılan korunaklı maske alınan üst düzey önlemler dikkati çekti
ABD'nin Nevada eyaletinde mahkemede görülen duruşmada hakime saldıran sanığın bir sonraki duruşmasında olağanüstü önlemler alındığı görüldü.
Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'taki mahkeme salonunda gerçekleşen duruşmada sanık Deobra Redden şartlı tahliye talep ediyordu, ancak hakim Mary Kay Holthus bu talebi reddetmişti. Bunun üzerinde Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakime saldırmıştı.
30 yaşındaki Redden, bir sonraki duruşmaya yüzüne takılmış bir maske ve elleri bağlı bir şekilde katıldığı görüldü. Redden kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan vazgeçmeyen biri" olarak tanımlarken kendisine karşı hoşgörülü davranılmasını istedi.
3 sabıka kaydı bulunan Redden şartlı tahliye talebi reddedilince oturduğu sandalyeden fırlayarak hakime saldırmıştı. Redden, kürsünün arkasında çok sayıda mahkeme ve hapishane müdürüyle kavga etti.
2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı. Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.
Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.