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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Bornova'da Ş.B. isimli kadın, tartıştığı kocası Fırat Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü

        İzmir'de bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

        İzmir'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı. Feci olayda ağır yaralanan Fırat Bozkurt hayatını kaybederken Ş.B. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:16
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        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
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        Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Fırat Bozkurt (43) ile eşi Ş.B. (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ş.B, kocası Fırat Bozkurt'u bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

        Hayatını kaybettiğini belirlenen Fırat Bozkurt'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Şüpheli Ş.B. ile eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Ç.G. gözaltına alındı.

        KALBİNDEN BIÇAKLADI

        İHA'nın haberine göre de 3. evliliği olduğu öğrenilen Fırat Bozkurt ile eşi Ş.B., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.B., eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt’u çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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