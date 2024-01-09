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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un da tribünden takip edeceği mücadeleyi kazanarak moral bulmak istiyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Rizespor da güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:44
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla haftaya 6. basamakta girerken, Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise haftaya averajla 5. sırada başladı.

        • 2

          BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

          Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal ve Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

        • 3

          DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAYBETMEDİ

          İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi. 3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

        • 4

          Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        • 5

          TOPRAKTEPE KULÜBEDE, SANTOS TRİBÜNDE

          Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiğini açıklayan Beşiktaş’ta, Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yine U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak. Topraktepe idaresinde Hatayspor'u 2-1'le geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da mücadeleyi tribünden takip edecek.

        • 6

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          Mert Günok

        • 8

          Onur Bulut

        • 9

          Tayyip Talha Sanuç

        • 10

          Zaynutdinov

        • 11

          Emrecan Terzi

        • 12

          Demir Ege Tıknaz

        • 13

          Amir Hadziahmetovic

        • 14

          Gedson Fernandes

        • 15

          Rashica

        • 16

          Semih Kılıçsoy

        • 17

          Cenk Tosun

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